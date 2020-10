Ida Platano dopo la fine della storia con Riccardo e lontana da Uomini e donne ecco come la ritroviamo (Di sabato 10 ottobre 2020) Una Ida Platano completamente rinnovata quella che si è mostrata ultimamente nelle Instagram stories. L’ex dama di Uomini e donne sembra aver ripreso totalmente in mano la sua vita e deciso di dare una svolta significativa alle sue abitudini. Ida Platano è stata protagonista del noto dating show diretto e condotto da Maria De Filippi. Il suo flirt ed i suoi tentativi di mandare in porto la relazione con Riccardo Guarnieri hanno infatti contribuito molto a tenere incollati allo schermo televisivo migliaia di telespettatori. La storia con Guarnieri all’interno di “Uomini e donne” è stata in realtà molto travagliata e ricca di alti e bassi, di momenti felici e grandi crisi. Foto: ... Leggi su virali.video (Di sabato 10 ottobre 2020) Una Idacompletamente rinnovata quella che si è mostrata ultimamente nelle Instagram stories. L’ex dama disembra aver ripreso totalmente in mano la sua vita e deciso di dare una svolta significativa alle sue abitudini. Idaè stata protagonista del noto dating show diretto e condotto da Maria De Filippi. Il suo flirt ed i suoi tentativi di mandare in porto la relazione conGuarnieri hanno infatti contribuito molto a tenere incollati allo schermo televisivo migliaia di telespettatori. Lacon Guarnieri all’interno di “” è stata in realtà molto travagliata e ricca di alti e bassi, di momenti felici e grandi crisi. Foto: ...

