Ibrahimovic ritorna a Milanello Da domani torna ad allenarsi

(Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo essere uscito dal tunnel del Covid-19, oggi Zlatanto aper incontrare i suoi compagni e il tecnico Pioli. Il campione svedese del Milan si allenerà in gruppo per preparare al meglio il derby contro l’Inter. Foto: Twitter Miilan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic ritorna

alfredopedulla.com

Il tecnico, infatti, avrà a disposizione lo svedese per il derby contro l’Inter, in programma il 17 ottobre al rientro dalla sosta per le nazionali. Zlatan Ibrahimovic è risultato negativo a due tampo ..."Con Ibra si vola", titola questa mattina in apertura La Gazzetta dello Sport, in riferimento alle parole di Theo Hernandez. Intervista esclusiva del ...