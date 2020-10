I nuovi contagi spaventano | ora 5 Regioni rischiano il lockdown

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 10 ottobre 2020) Luca Sablone La curva deicontinua a salire: il governo, preoccupato, anticipa il nuovo Dpcm e valuta altre restrizioni. Ecco i 5 territori italiani cheil blocco I numeri delle ultime 24 ore preoccupano e non poco: 5.372in più, altri 28 decessi e 29posti occupati in terapia intensiva. Il quadro che si va delineando ogni giorno fa scattare i primi campanelli d'allarme, anche se va detto che comunque i tamponi sono notevolmente aumentati rispetto a quelli di marzo. E perciò, almeno per il momento, le condizioni non sono assolutamente paragonabili a quelle della primavera. Nel governo sanno benissimo che il pericolopotrebbe essere dietro l'angolo. Pertanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto sapere che l'esecutivo ...