I nuovi casi di Coronavirus sono 5724 | 29 i decessi Boom in Lombardia con 1140 contagiati

(Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 5.724 (ieri 5.372), i decessi 29, uno in più di ieri. Gli attuali positivi ammontano così a 74.829. I tamponi sono stati 133.084. Sono i numeri del bollettino odierno del Ministero della Salute. È boom in Lombardia con 1.140 contagiati, segue la Campania con 664 nuovi casi, il Veneto con 561, la Toscana 548, il Piemonte 499 e il Lazio 384.NEL LAZIO 384 CASI SU OLTRE 14MILA TAMPONI E 6 DECESSI

La Spezia, 10 ottobre 2020 - Sono 213 i nuovi Covid-positivi in Liguria a fronte di 4.033 test- tampone. Lo rende noto Regione Liguria in base ai dati flusso Alisa-Ministero. Nell'Asl 3 genovese il ma ...Sabato 10 ottobre i nuovi casi di coronavirus a Bergamo sono 36, 1.140 in Lombardia, di cui 75 «debolmente positivi» e 8 a seguito di test sierologico, a fronte di 22.910 tamponi effettuati per un rap ...