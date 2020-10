I nuovi casi di Coronavirus sono 5 724 | 29 i decessi Boom in Lombardia con 1140 contagiati

Leggi su dire

(Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 5.724 (ieri 5.372), i decessi 29, uno in più di ieri. Gli attuali positivi ammontano così a 74.829. I tamponi sono stati 133.084. Sono i numeri del bollettino odierno del Ministero della Salute. È boom in Lombardia con 1.140 contagiati, segue la Campania con 664 nuovi casi, il Veneto con 561, la Toscana 548, il Piemonte 499 e il Lazio 384.NEL LAZIO 384 CASI SU OLTRE 14MILA TAMPONI E 6 DECESSI