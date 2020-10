I negazionisti senza mascherina a Piazza San Giovanni (Di sabato 10 ottobre 2020) “La mascherina non la metto, in Italia è reato girare col volto travisato”. E solo uno dei tanti manifestanti in Piazza San Giovanni che, ai poliziotti in servizio di controllo, prova a spiegare le ragioni del suo dissenso, venendo comunque identificato, spiega ADnKronos. Non è l’unico, come testimoniano le foto di Alessandro Trocino: Decine di persone senza mascherina. La legge clamorosamente.violata, nonostante gli annunci di Gabrielli. La polizia sta a distanza e non interviene. I vigili, se ci sono, sono tra i manifestanti, senza mascherina. #sanGiovanni #nomask pic.twitter.com/lsgmiwCXXI — alessandro trocino (@aletrocino) October 10, 2020 Prendete nota del prossimo cluster. Roma, San ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) “Lanon la metto, in Italia è reato girare col volto travisato”. E solo uno dei tanti manifestanti inSanche, ai poliziotti in servizio di controllo, prova a spiegare le ragioni del suo dissenso, venendo comunque identificato, spiega ADnKronos. Non è l’unico, come testimoniano le foto di Alessandro Trocino: Decine di persone. La legge clamorosamente.violata, nonostante gli annunci di Gabrielli. La polizia sta a distanza e non interviene. I vigili, se ci sono, sono tra i manifestanti,. #san#nomask pic.twitter.com/lsgmiwCXXI — alessandro trocino (@aletrocino) October 10, 2020 Prendete nota del prossimo cluster. Roma, San ...

