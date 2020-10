'I morti per Covid? Ammazzati apposta. Le bare di Bergamo? Clandestini'. Le teorie complottiste dei negazionisti (Di sabato 10 ottobre 2020) 'I morti per ? Li hanno Ammazzati apposta. Le bare di Bergamo? Erano tutte una falsità'. Sfilano in piazza a i negazionisti del Covid e insieme a loro sfilano anche una serie di complottismi e fake ... Leggi su leggo (Di sabato 10 ottobre 2020) 'Iper ? Li hanno. Ledi? Erano tutte una falsità'. Sfilano in piazza a idele insieme a loro sfilano anche una serie di complottismi e fake ...

Ettore_Rosato : A 57 anni dalla tragedia del #Vajont ricordiamo i 2000 morti e il dolore delle loro famiglie. Ci sono andato in que… - HuffPostItalia : 'I morti? Ammazzati apposta. Le bare di Bergamo? Clandestini'. Le teorie dei negazionisti - ilpost : A Londra è iniziato il processo per la morte dei 39 #migranti trovati l'ottobre scorso in un rimorchio a est di Lon… - matildesjt : RT @Cartabellotta: #negazionisti a #Roma ??#Mascherine? Inutili, creano acidosi nei polmoni e nel sangue ??#Vaccino? L'olocausto degli ital… - TommyBrain : RT @Yi_Benevolence: Un governo che stesse perseguendo gli interessi del paese e non un'agenda straniera approfitterebbe dei numeri così poc… -

Ultime Notizie dalla rete : morti per Coronavirus Lazio, oggi 384 casi e 6 morti per Covid: il bollettino Fanpage.it Carlo Acutis è beato, "modello di fede cristiana". Sarà il patrono di internet

e dove è stato sepolto dopo la morte. Da qualche tempo, nella Sala della Spoliazione della città francescana, sono esposte alla venerazione dei fedeli le spoglie del giovane. Come cultore delle nuove ...

“A un passo dall’estinzione”: l’appello degli scienziati del mondo per salvare le balene

che causa la morte di migliaia di cetacei, è che questi animali si impigliano accidentalmente negli attrezzi da pesca, grandi reti soprattutto. Un fenomeno frequente al largo delle coste della Scozia, ...

e dove è stato sepolto dopo la morte. Da qualche tempo, nella Sala della Spoliazione della città francescana, sono esposte alla venerazione dei fedeli le spoglie del giovane. Come cultore delle nuove ...che causa la morte di migliaia di cetacei, è che questi animali si impigliano accidentalmente negli attrezzi da pesca, grandi reti soprattutto. Un fenomeno frequente al largo delle coste della Scozia, ...