I Bauli in Piazza dei lavoratori dello spettacolo a Milano lanciano l’Allarme Rosso (Di sabato 10 ottobre 2020) Sono stati 500 i rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo a Milano che, in Piazza Duomo, hanno deciso di schierare i loro Bauli, simbolo del lavoro che manca ormai da mesi. Emblematica la distesa di amplificatori che sono rimasti in silenzio dal mese di marzo fino a oggi, segno che – ancora – non ci sono risposte certe sulla possibile ripartenza del settore. L’obiettivo è stato quello di tenere alta l’attenzione sui problemi dei lavoratori dello spettacolo, che attendono ancora risposte concrete per il settore che continua a soffrire per lo stop degli eventi determinato dall’emergenza sanitaria, presto prorogata fino al 31 gennaio prossimo. L’estate ha regalato un minimo di ossigeno ... Leggi su optimagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) Sono stati 500 i rappresentanti deiche, inDuomo, hanno deciso di schierare i loro, simbolo del lavoro che manca ormai da mesi. Emblematica la distesa di amplificatori che sono rimasti in silenzio dal mese di marzo fino a oggi, segno che – ancora – non ci sono risposte certe sulla possibile ripartenza del settore. L’obiettivo è stato quello di tenere alta l’attenzione sui problemi dei, che attendono ancora risposte concrete per il settore che continua a soffrire per lo stop degli eventi determinato dall’emergenza sanitaria, presto prorogata fino al 31 gennaio prossimo. L’estate ha regalato un minimo di ossigeno ...

