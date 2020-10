“Ho battuto il tumore | ora sogno le Olimpiadi Devo tutto allo sport | anche la mia serenità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 ottobre 2020) Prima di vincere diversi titoli italiani, una medaglia d’argento europea giovanile, una medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo e collezionare un quarto posto ai mondiali staffette di Yokohama, Giuseppe Leonardi, 23 anni, nato a Catania, ha fatto i conti con un dolore improvviso alla gamba. “Era il 2014 e mi stavo allenando quando mi si bloccò, facendomi letteralmente volare a terra”, ricorda. Non era un dolore muscolare, né un problema legato alla schiena, come ipotizzato da molti medici. Dopo mesi di terapie inefficaci, il trasferimento a Milano. “Qui abbiamo scoperto che si trattava di un, benigno – racconta –. Mi sento fortunato perché grazie all’atletica sono riuscito ad affrontare la malattia in tempo. Lomi ha salvato la vita”. Oggi Giuseppe è ...