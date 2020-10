Highlights Fortitudo Bologna-Trento 93-70, Basket Serie A1 2020 (VIDEO) (Di sabato 10 ottobre 2020) Non c’è mai partita tra Fortitudo Bologna e Trento, coi padroni di casa che chiudono definitivamente la pratica già a inizio terzo quarto dopo essere andati al riposo lungo sul +14. Sugli scudi un Fantinelli perfetto dal campo (21 con 8 su 8), coadiuvato dai 18 di Aradori e dai 15 di Banks: la banda di Sacchetti evita così la terza sconfitta in altrettante partite di campionato. Stesso discorso non si può fare per l’Aquila, ancora a secco di vittorie nonostante i 17 a referto per Maye. Di seguito tutte le azioni salienti. Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Non c’è mai partita tra, coi padroni di casa che chiudono definitivamente la pratica già a inizio terzo quarto dopo essere andati al riposo lungo sul +14. Sugli scudi un Fantinelli perfetto dal campo (21 con 8 su 8), coadiuvato dai 18 di Aradori e dai 15 di Banks: la banda di Sacchetti evita così la terza sconfitta in altrettante partite di campionato. Stesso discorso non si può fare per l’Aquila, ancora a secco di vittorie nonostante i 17 a referto per Maye. Di seguito tutte le azioni salienti.

sportface2016 : #LBASerieA Gli highlights completi di Fortitudo Bologna-Trento, match valido per la terza giornata di Serie A1 202… - bolognabasket : Le migliori azioni di @FortitudoBO103 - @PallVarese - DavideFuma : La prima del 2020-21 in archivio: io mi diverto sempre come un pazzo! Gli highlights di Fortitudo Bologna-Varese c… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Fortitudo Highlights: Fortitudo Bologna-Varese 83-88 Sportando Highlights Fortitudo Bologna-Trento 93-70, Basket Serie A1 2020 (VIDEO)

LIVE – Fortitudo Bologna-Trento, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA ...

LIVE – Trento-Promitheas Patrasso, Eurocup 2020/2021: punteggio in DIRETTA

La diretta scritta di Trento-Promitheas Patrasso, gara valevole per la seconda giornata del girone D di Eurocup 2020/2021 di basket. Dopo la vittoria in casa del Bursasport, gli aquilotti vanno alla r ...

LIVE – Fortitudo Bologna-Trento, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA ...La diretta scritta di Trento-Promitheas Patrasso, gara valevole per la seconda giornata del girone D di Eurocup 2020/2021 di basket. Dopo la vittoria in casa del Bursasport, gli aquilotti vanno alla r ...