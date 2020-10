High School Musical | lo speciale a dicembre su Disney Plus

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 ottobre 2020) Photo credit: dal webLa prima stagione della serie: The: The Series è disponibile su. Questa serie per ragazzi è un omaggio al film di successodel 2006. Non si tratta di un remake, ma piuttosto di un omaggio che rende nostalgici i fan più grandi e introduce i più giovani ai film. Nella serie possiamo ascoltare alcune canzoni già conosciute con l’aggiunta di brani inediti. Mentre attendiamo la seconda stagione,ci propone unoin arrivo a...