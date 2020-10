Hellas Verona | Barak positivo al Coronavirus Il comunicato

Leggi su mediagol

(Di sabato 10 ottobre 2020) Nuovo caso di positività in Serie A.Si allunga la lista dei calciatori italiani risultati positivi al. Ad aggiungersi al massiccio numero, anche il centrocampista delAntonin, attualmente in ritiro con la Nazionale ceca. La positività al Covid-19, spiega l'tramite unufficiale, è emersa "in seguito ai test effettuati durante il ritiro della Nazionale della Repubblica Ceca. Il calciatore è totalmente asintomatico e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario".