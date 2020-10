Harlold Pinter | dalla “commedia della minaccia” alla svolta politica

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 ottobre 2020) Harold– photo credits: webNasce a Londra il 10 ottobre 1930 Harold, drammaturgo tra i più rappresentativi del teatro dell’assurdo. L’influenza di Samuel Beckett Harolde lo stileesqueesque, così è stato definito il suo stile drammaturgico. Quello del teatrominaccia. Dove la storia parte da una situazione apparentemente innocua per poi sfociare nell’inverosimile per via dei suoi personaggi. Individui paurosi, isolati dal mondo in uno spazio ristretto, infelici ma al sicuro. Fintantoché non arriva qualcosa o qualcuno, a scuotere il loro pertugio e a rappresentare una minaccia. Samuel Beckett – photo credits: AnsaL’influenza di Samuel Beckett e del teatro ...