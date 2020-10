Gualtieri “Misure anti Covid efficaci per risollevare l’economia” (Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Le misure prese hanno permesso interventi con risorse maggiori e con percentuali superiori alla media; ci sono stati sicuramente dei ritardi, come l’erogazione della cassa integrazione, ma pensiamo che le misure prese dal Governo in fatto di politica economica – grazie anche agli italiani che hanno rispettato le misure di contenimento del virus – siano state efficaci e che abbiano contribuito ai risultati positivi che stiamo vedendo tanto che il terzo trimestre sarà molto buono con uno scenario che potrebbe essere rivisto in meglio”. Non nasconde la propria soddisfazione Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia e delle Finanze, nel corso del convegno di presentazione del rapporto del Centro Studi Confindustria “Un cambio di paradigma per l’economia italiana: gli scenari ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Le misure prese hanno permesso interventi con risorse maggiori e con percentuali superiori alla media; ci sono stati sicuramente dei ritardi, come l’erogazione della cassa integrazione, ma pensiamo che le misure prese dal Governo in fatto di politica economica – grazie anche agli italiani che hanno rispettato le misure di contenimento del virus – siano statee che abbiano contribuito ai risultati positivi che stiamo vedendo tanto che il terzo trimestre sarà molto buono con uno scenario che potrebbe essere rivisto in meglio”. Non nasconde la propria soddisfazione Roberto, ministro dell’Economia e delle Finanze, nel corso del convegno di presentazione del rapporto del Centro Studi Confindustria “Un cambio di paradigma per l’economia italiana: gli scenari ...

