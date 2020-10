Greta Thunberg si espone politicamente: “Votate tutti Biden” (Di sabato 10 ottobre 2020) La battaglia climatica di Greta Thunberg passa necessariamente anche dalle prossime elezioni presidenziali. Da qui l’appello accorato rivolto ai suoi sostenitori Un appello accorato affinchè alle prossime elezioni a stelle e strisce tutti votino per Biden. Arriva nientemeno che dall’attivista svedese Greta Thunberg che con un messaggio postato sui social ha invitato i suoi sostenitori … L'articolo Greta Thunberg si espone politicamente: “Votate tutti Biden” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 10 ottobre 2020) La battaglia climatica dipassa necessariamente anche dalle prossime elezioni presidenziali. Da qui l’appello accorato rivolto ai suoi sostenitori Un appello accorato affinchè alle prossime elezioni a stelle e striscevotino per Biden. Arriva nientemeno che dall’attivista svedeseche con un messaggio postato sui social ha invitato i suoi sostenitori … L'articolosi: “VotateBiden” NewNotizie.it.

