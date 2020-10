Grande Fratello Vip, scontro tra Patrizia De Blanck e la marchesa d’Aragona: «Ha offeso la mia famiglia, lei è una fasulla» (Di sabato 10 ottobre 2020) Tra i protagonisti più interessanti e particolari di questo Grande Fratello Vip 5 c’è sicuramente la contessa Patrizia De Blanck. Con il suo carattere peperino anima le giornate dei suoi coinquilini, con lei la noia non esiste. Ieri sera, 9 ottobre 2020, durante la diretta del GFVip 5, la contessa ha ricevuto una speciale sorpresa. La marchesa Daniela Del Secco d’Aragona ha deciso di ricambiare la visita di cortesia che le fece Patrizia De Blanck nel 2018, quando anche lei si trovava nella casa più spiata d’Italia. Sono subito volate scintille, anche perché la marchesa ha raccontato a Patrizia tutto quello che sta accadendo nei talk show di Canale 5, tra accuse di falsa nobiltà e voci ... Leggi su urbanpost (Di sabato 10 ottobre 2020) Tra i protagonisti più interessanti e particolari di questoVip 5 c’è sicuramente la contessaDe. Con il suo carattere peperino anima le giornate dei suoi coinquilini, con lei la noia non esiste. Ieri sera, 9 ottobre 2020, durante la diretta del GFVip 5, la contessa ha ricevuto una speciale sorpresa. LaDaniela Del Secco d’Aragona ha deciso di ricambiare la visita di cortesia che le feceDenel 2018, quando anche lei si trovava nella casa più spiata d’Italia. Sono subito volate scintille, anche perché laha raccontato atutto quello che sta accadendo nei talk show di Canale 5, tra accuse di falsa nobiltà e voci ...

