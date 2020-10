Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta in lacrime: “hanno tentato di stuprarmi quando avevo vent’anni” – VIDEO (Di sabato 10 ottobre 2020) Maria Teresa Ruta ha appena confessato, tra le lacrime, un terribile avvenimento che ha segnato la sua vita per sempre. Maria Teresa Ruta ha subito un tentativo di stupro all’età di vent’anni. Il racconto commovente e al tempo stesso devastante, lascia chiunque si trovi ad ascoltarlo sbigottito: Sono fortunata, ho dei figli fantastici che sono felici, ho una casa, una mamma, un Fratello, una famiglia stupenda quindi… Non si può avere tutto nella vita però ho questo vuoto che mi porto dentro. Maurizio Costanzo mi ha detto: “Maria Teresa tu non darai mai il cento per cento se non vai in analisi, se non ti risolvi questo problema”. Io gli ho detto che non voglio ... Leggi su trendit (Di sabato 10 ottobre 2020)ha appena confessato, tra le, un terribile avvenimento che ha segnato la sua vita per sempre.ha subito un tentativo di stupro all’età di vent’anni. Il racconto commovente e al tempo stesso devastante, lascia chiunque si trovi ad ascoltarlo sbigottito: Sono fortunata, ho dei figli fantastici che sono felici, ho una casa, una mamma, un, una famiglia stupenda quindi… Non si può avere tutto nella vita però ho questo vuoto che mi porto dentro. Maurizio Costanzo mi ha detto: “tu non darai mai il cento per cento se non vai in analisi, se non ti risolvi questo problema”. Io gli ho detto che non voglio ...

