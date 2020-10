Grande Fratello Vip: il successo dell’ultima stagione fa prolungare il reality (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip 5 continua a registrare un successo incredibile e così la Mediaset ha deciso di ringraziare il vasto pubblico di Canale 5 con un regalo: la quinta stagione del GF Vip non terminerà a dicembre, come era stato precedentemente stabilito, ma sarà prolungata di altri 2 mesi. Capodanno con i concorrenti della Casa? A rivelare questa indiscrezione è stato Tv Blog. Nei prossimi mesi vi saranno 2 appuntamenti alla settimana: il lunedì ed il venerdì. Il seguitissimo reality show, condotto da Alfonso Signorini, proseguirà fino all’inizio del nuovo anno e, stando a quanto ha diffuso Tv Blog, si concluderà tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio 2021, con la puntata finale. Gli inquilini della Casa, quindi, ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 10 ottobre 2020) IlVip 5 continua a registrare unincredibile e così la Mediaset ha deciso di ringraziare il vasto pubblico di Canale 5 con un regalo: la quintadel GF Vip non terminerà a dicembre, come era stato precedentemente stabilito, ma sarà prolungata di altri 2 mesi. Capodanno con i concorrenti della Casa? A rivelare questa indiscrezione è stato Tv Blog. Nei prossimi mesi vi saranno 2 appuntamenti alla settimana: il lunedì ed il venerdì. Il seguitissimoshow, condotto da Alfonso Signorini, proseguirà fino all’inizio del nuovo anno e, stando a quanto ha diffuso Tv Blog, si concluderà tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio 2021, con la puntata finale. Gli inquilini della Casa, quindi, ...

