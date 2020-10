Grande Fratello Vip 5: Guenda e Maria Teresa Ruta stanno ingannando tutti? (Di sabato 10 ottobre 2020) Tra gli inquilini della nuova edizione del Grande Fratello Vip ci sono anche Guenda Goria e la madre Maria Teresa Ruta, le quali hanno cominciato l’avventura come unico concorrente e adesso stanno partecipando singolarmente. Le due stanno facendo molto discutere per diversi motivi: Maria Teresa per il suo comportamento piuttosto vulcanico; Guenda per il suo interesse verso Massimiliano Morra. Tuttavia, una segnalazione sulle due ha gettato ombre sul loro vero intento. Grande Fratello Vip: madre e figlia stanno mentendo? Spesso sulla bocca di tutti gli altri inquilini, Maria Teresa ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 10 ottobre 2020) Tra gli inquilini della nuova edizione delVip ci sono ancheGoria e la madre, le quali hanno cominciato l’avventura come unico concorrente e adessopartecipando singolarmente. Le duefacendo molto discutere per diversi motivi:per il suo comportamento piuttosto vulcanico;per il suo interesse verso Massimiliano Morra. Tuttavia, una segnalazione sulle due ha gettato ombre sul loro vero intento.Vip: madre e figliamentendo? Spesso sulla bocca digli altri inquilini,...

