Gran Premio dell’Eifel – Piano B contro il maltempo

(Di sabato 10 ottobre 2020) L’organo di governo della Formula 1 sta lavorando a piani di sostegno per salvaguardare ildell’Eifel dopo che ilha impedito qualsiasi azione in pista al Nuerburgring nella giornata di ieri, venerdì 9 ottobre. La dichiarazione arriva dal direttore di gara Michael Masi.dell’Eifel – Libere annullate Entrambe le sessioni di prove libere per la gara sulla pista tedesca sono state annullate ieri. A scatenare il caos ile l’impossibilità di volare a causa della nebbia per l’elicottero medico. Il circuito infatti è troppo lontano da un ospedale raggiungibile su strada in massimo di 20 minuti, requisito di sicurezza fondamentale. “Le previsioni sembrano migliori (per oggi, sabato ...