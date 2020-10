GP Francia: Quartararo domina le terze libere, Valentino Rossi ottavo (Di sabato 10 ottobre 2020) LE MANS - Fabio Quartararo stampa un crono di 1'32"319 e guarda tutti dall'alto al termine delle prove libere 3 del Gran Premio di Francia di MotoGP . Sul circuito di Le Mans il pilota di casa precede ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) LE MANS - Fabiostampa un crono di 1'32"319 e guarda tutti dall'alto al termine delle prove3 del Gran Premio didi MotoGP . Sul circuito di Le Mans il pilota di casa precede ...

OA_Sport : MotoGP, risultato FP3 GP Francia 2020: Fabio Quartararo il più veloce, bene Morbidelli 3°. Valentino Rossi e Dovizi… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #MotoGP | GP Francia - Quartararo si aggiudica le FP3, terzo posto per Morbidelli #FrenchGP #F1inGenerale - F1inGenerale_ : #MotoGP | GP Francia - Quartararo si aggiudica le FP3, terzo posto per Morbidelli #FrenchGP #F1inGenerale - LdmMighty : RT @FormulaPassion: #Quartararo chiude davanti a #Oliveira e #Morbidelli, #Rossi cade ma è in #Q2 con #Dovizioso. Il recap della terza sess… - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Francia 2020 in DIRETTA: Quartararo davanti a tutti in FP3. Valentino Rossi e Morbidelli concreti -