Governo al lavoro sul nuovo Dpcm (che potrebbe arrivare già lunedì). Stretta su calcetto, feste e movida (Di domenica 11 ottobre 2020) A Palazzo Chigi s’è discusso per più di tre ore. Il Governo si è riunito, convocato dal premier Giuseppe Conte. Con loro, i capi delegazione. Per tutto il pomeriggio di domenica 10 ottobre, la riunione ha preso una sola direzione: visto che i contagi da Coronavirus in Italia continuano a salire, l’esecutivo non esclude di anticipare già a lunedì il Dpcm con le nuove misure restrittive, a partire da quelle antimovida (con lo stop dalle 21 alla possibilità di consumare in piedi cibo e bevande nei locali) ritenute indispensabili per evitare che la situazione finisca fuori controllo. Tra le idee sul tavolo, quella di chiudere i locali alle 24 (precedentemente si era ragionato sulle 23), orario che non avrebbe ripercussioni negative sui ristoranti. Ma non solo. C’è poi ... Leggi su open.online (Di domenica 11 ottobre 2020) A Palazzo Chigi s’è discusso per più di tre ore. Ilsi è riunito, convocato dal premier Giuseppe Conte. Con loro, i capi delegazione. Per tutto il pomeriggio di domenica 10 ottobre, la riunione ha preso una sola direzione: visto che i contagi da Coronavirus in Italia continuano a salire, l’esecutivo non esclude di anticipare già a lunedì ilcon le nuove misure restrittive, a partire da quelle anti(con lo stop dalle 21 alla possibilità di consumare in piedi cibo e bevande nei locali) ritenute indispensabili per evitare che la situazione finisca fuori controllo. Tra le idee sul tavolo, quella di chiudere i locali alle 24 (precedentemente si era ragionato sulle 23), orario che non avrebbe ripercussioni negative sui ristoranti. Ma non solo. C’è poi ...

Da non dimenticare che, tra i punti clou, c’è la sospensione degli sport amatoriali di contatto, come il. calcetto. Altra questione topica i trasporti pubblici: l’80 per cento della capienza, molto su ...

Nel nuovo Dpcm stop a feste private e calcetto. Locali chiusi a mezzanotte

Chiusura dei locali alle 24 La stretta dovrebbe riguardare anche gli orari di chiusura di bar e ristoranti: tutti alle 24. Feste private vietate e banchetti con massimo 30 persone, chiusura dei bar e ...

Da non dimenticare che, tra i punti clou, c'è la sospensione degli sport amatoriali di contatto, come il. calcetto. Altra questione topica i trasporti pubblici: l'80 per cento della capienza, molto su ...