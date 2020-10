(Di sabato 10 ottobre 2020)E, l’ultimo smartwatch di Huami arriva in, nel duplice formato circolare e rettangolare, anche.shop. L'articolo Gligiàinproviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Gli Zepp E sono già disponibili in Italia sullo store online ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Zepp

TuttoTech.net

Belli, eleganti e raffinati: ecco la nostra selezione di orologi smart per tenere sotto controllo la tua attività fisica e non solo ...Lo smartwatch top di gamma Zepp E Square arriva in Italia insieme al nuovo online store dedicato: Zepp.shop. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.