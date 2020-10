Gli effetti del coronavirus sulla Serie A: i top club hanno già bruciato 650 milioni (Di sabato 10 ottobre 2020) Gli effetti del coronavirus sulla Serie A. I top club hanno già bruciato 650 milioni di euro. MILANO – Gli effetti del coronavirus sulla Serie A. La pandemia ha portato diversi problemi economici alle compagini del nostro campionato, con i top club destinati a chiudere i propri conti in rosso. L’ultima compagine a registrare le perdite nel bilancio è stato il Milan con un rosso di 195 milioni di euro. Un crollo molto simile a quello della Roma (204 milioni) e maggiore di quello della Juventus (97 milioni). La presenza di uno stadio di proprietà ha consentito ai bianconeri di ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 ottobre 2020) GlidelA. I topgià650di euro. MILANO – GlidelA. La pandemia ha portato diversi problemi economici alle compagini del nostro campionato, con i topdestinati a chiudere i propri conti in rosso. L’ultima compagine a registrare le perdite nel bilancio è stato il Milan con un rosso di 195di euro. Un crollo molto simile a quello della Roma (204) e maggiore di quello della Juventus (97). La presenza di uno stadio di proprietà ha consentito ai bianconeri di ...

