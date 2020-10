Gli ascolti del Grande Fratello Vip crollano di nuovo e Franceska Pepe gira il coltello nella piaga (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Grande Fratello Vip continua la sua corsa e proprio ieri sono uscite notizie legate al possibile prolungamento del reality fino all’8 Febbraio 2020, una decisione incredibile che però avrebbe ricevuto l’ok dai piani alti per via dei buoni ascolti raccolti. Inoltre il programma, grazie alle sue dinamiche, riesce ad alimentare anche altri programmi della rete, come Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso. Proprio gli ascolti però sembrano essere instabili, e l’ultima puntata ne è la prova. Se la puntata di Lunedì aveva raccolto 3.390.000 spettatori con il 20,56% di share, quella di ieri ha conquistato solo 2.754.000 spettatori con il 16,50% di share. Un brusco calo che fa registrare uno dei dati più bassi ... Leggi su trendit (Di sabato 10 ottobre 2020) IlVip continua la sua corsa e proprio ieri sono uscite notizie legate al possibile prolungamento del reality fino all’8 Febbraio 2020, una decisione incredibile che però avrebbe ricevuto l’ok dai piani alti per via dei buoniraccolti. Inoltre il programma, grazie alle sue dinamiche, riesce ad alimentare anche altri programmi della rete, come Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso. Proprio gliperò sembrano essere instabili, e l’ultima puntata ne è la prova. Se la puntata di Lunedì aveva raccolto 3.390.000 spettatori con il 20,56% di share, quella di ieri ha conquistato solo 2.754.000 spettatori con il 16,50% di share. Un brusco calo che fa registrare uno dei dati più bassi ...

SaraGolubovic92 : RT @magicawaitsforu: Tommaso Zorzi seduto in giardino alle 3 di notte col microfono sulla testa e la sigaretta in bocca mentre escogita il… - sissibf_18 : RT @trash_italiano: #GFVIP fino a Febbraio? Gli ascolti crollano di nuovo e Franceska Pepe gira il coltello nella piaga - trash_italiano : #GFVIP fino a Febbraio? Gli ascolti crollano di nuovo e Franceska Pepe gira il coltello nella piaga - Chicca_colors : RT @DimmeloF: Quindi senza Franceska gli ascolti sono calati di mezzo milione. Spiace @GrandeFratello ma il peggio deve ancora venire. #GFV… - Amy00CF : No ma continuate con questi teatrini tra Adua e Massi che gli ascolti ve li danno gli spagnoli! #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ascolti Grande Fratello Vip 5: calano gli ascolti e Franceska lancia una frecciatina

1Dopo il calo di ascolti dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, Franceska Pepe lancia una frecciatina al programma Nonostante l’eliminazione di qualche giorno fa, senza dubbio Franceska Pepe ...

In tantissimi per salutare Lucas, il 20enne tragicamente morto a Canobbio

Musica che hanno scelto anche gli amici del ragazzo per ricordarlo sui social con ... "Non siamo qui oggi – ha detto Don Samuele Tamagni – per rispondere ai perché, ma ad ascoltare il Signore che ci ...

1Dopo il calo di ascolti dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, Franceska Pepe lancia una frecciatina al programma Nonostante l’eliminazione di qualche giorno fa, senza dubbio Franceska Pepe ...Musica che hanno scelto anche gli amici del ragazzo per ricordarlo sui social con ... "Non siamo qui oggi – ha detto Don Samuele Tamagni – per rispondere ai perché, ma ad ascoltare il Signore che ci ...