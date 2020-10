Giro d' Italia | Simon Yates si ritira | è positivo al Coronavirus

giroditalia : ???? @ArnaudDemare wins Stage 6 Giro d’Italia 2020! ???? @ArnaudDemare vince la Tappa 6 del Giro d’Italia 2020!… - giroditalia : Buonasera #Giro! La Tappa 7 del Giro d'Italia 2020 è finita come tutti si aspettavano: con una sontuosa volata. Ri… - giroditalia : Buongiorno #Giro! Nella tappa 7 del Giro d'Italia 2020 i protagonisti saranno i velocisti. Scopriamola insieme a… - simeoli1972 : Simon Yates positivo al Covid, ora il Giro d’Italia trema davvero - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Giro d'Italia, Simon Yates abbandona: è positivo al coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Giro Italia

Il coronavirus si abbatte anche sul Giro d'Italia. Simon Yates, capitano della Mitchelton-Scott, è infatti risultato positivo al tampone ed è stato per questo costretto ad abbandonare la corsa rosa.VIESTE (ITALPRESS) – Il Giro d’Italia perde un altro suo protagonista. Non sarà al via dell’ottava tappa, la Giovinazzo-Vieste di 200 chilometri, Simon Yates: la Mitchelton-Scott ha annunciato che il ...