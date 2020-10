Giro-D’Italia: Alex Dowsett vince l’ottava tappa (Di sabato 10 ottobre 2020) Oggi 10 Ottobre 2020 si è corsa l’ottava tappa del Giro-D’Italia, che ha percorso Giovinazzo fino ad arrivare a Vieste nel Gargano. Il vincitore dell’ottava tappa è stato il corridore Alex Dowsett, con un finale da campione vero. Simon Yates invece ha dovuto abbandonare il Giro D’Italia per problemi legati alla sua positività al Covid. Leggi anche: Il-Giro-D’Italia: Arnaud Démare vince la 7 tappa Giro-D’Italia: l’ottava tappa Alex Dowsett, di Israel Start-Up Nation, è andato in solitaria alla vittoria a Vieste dopo aver fatto parte di una fuga di sei uomini. Che è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 ottobre 2020) Oggi 10 Ottobre 2020 si è corsa l’ottavadel-D’Italia, che ha percorso Giovinazzo fino ad arrivare a Vieste nel Gargano. Il vincitore dell’ottavaè stato il corridore, con un finale da campione vero. Simon Yates invece ha dovuto abbandonare ilD’Italia per problemi legati alla sua positività al Covid. Leggi anche: Il--D’Italia: Arnaud Démarela 7-D’Italia: l’ottava, di Israel Start-Up Nation, è andato in solitaria alla vittoria a Vieste dopo aver fatto parte di una fuga di sei uomini. Che è ...

stanzaselvaggia : Oggi, giro d’Italia a Giovinazzo. Vedo che le dichiarazioni allarmistiche di Lopalco sul Covid in Puglia fanno effe… - giroditalia : Buonasera #Giro! La Tappa 7 del Giro d'Italia 2020 è finita come tutti si aspettavano: con una sontuosa volata. Ri… - giroditalia : Stage 7 | Tappa 7 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ??Mode on. ??Maglia Rosa - @EnelGroupIT ??Maglia Ciclamino… - LeonardoRaito : Vetrine in rosa per il passaggio del Giro d’Italia - BrindisiMag : Giro d'Italia a Brindisi, c'è un ciclista positivo al Covid-19 -

