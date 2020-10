Giornata mondiale della salute mentale, Mattarella: “La pandemia ha aumentato le condizioni di disagio psichico” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Quest’anno, le vicende della pandemia hanno acuito la sofferenza delle persone affette da patologia psichica, spesso costrette a vivere lontano dalle proprie famiglie per ragioni terapeutiche e che si sono trovate in alcuni casi ad affrontare in solitudine gli effetti della chiusura“. Comincia così il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata mondiale della salute mentale. Il Capo dello Stato ha voluto porre l’accento su come la situazione di emergenza che stiamo vivendo influisca negativamente sul benessere psichico, motivo per cui, ora più che mai, questa Giornata “costituisce l’occasione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) “Quest’anno, le vicendehanno acuito la sofferenza delle persone affette da patologia psichica, spesso costrette a vivere lontano dalle proprie famiglie per ragioni terapeutiche e che si sono trovate in alcuni casi ad affrontare in solitudine gli effettichiusura“. Comincia così il messaggio del presidenteRepubblica Sergioin occasione. Il Capo dello Stato ha voluto porre l’accento su come la situazione di emergenza che stiamo vivendo influisca negativamente sul benessere psichico, motivo per cui, ora più che mai, questa“costituisce l’occasione ...

