Giornata Mondiale della Salute Mentale, Mattarella: ‘Il coronavirus aumenta il disagio psichico’ (Di sabato 10 ottobre 2020) Istituita nel 1992, la Giornata Mondiale della Salute Mentale si celebra il 10 ottobre. Nel 2020 è inevitabile un riferimento all’emergenza coronavirus. Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Si tratta di una ricorrenza particolarmente sentita soprattutto perché si tratta di un giorno nel quale, anno dopo anno, si provano a sfatare falsi miti e tabù. La Giornata Mondiale della Salute Mentale Si tratta di una Giornata Mondiale fortemente voluta dall’Organizzazione Mondiale della ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 ottobre 2020) Istituita nel 1992, lasi celebra il 10 ottobre. Nel 2020 è inevitabile un riferimento all’emergenza. Il 10 ottobre si celebra la. Si tratta di una ricorrenza particolarmente sentita soprattutto perché si tratta di un giorno nel quale, anno dopo anno, si provano a sfatare falsi miti e tabù. LaSi tratta di unafortemente voluta dall’Organizzazione...

caritas_milano : Neanch'io ti condanno. Giovanni 8,11 #10ottobre Giornata Mondiale contro la Pena di Morte #NOPenadiMorte… - amnestyitalia : #10ottobre Giornata mondiale contro la pena di morte: una battaglia che non smetteremo mai di combattere.… - team_world : Oggi, #10ottobre, è la Giornata Mondiale della Salute Mentale. Cosa NON è una malattia mentale: ? una moda ? una s… - ArturoB23022138 : RT @robertapinotti: Oggi è la giornata mondiale contro la pena di morte, un principio fondamentale per l’Europa intera e per l’Italia, patr… - pdnetwork : RT @robertapinotti: Oggi è la giornata mondiale contro la pena di morte, un principio fondamentale per l’Europa intera e per l’Italia, patr… -