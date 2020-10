Giornata mondiale della salute mentale: iniziative Asl Bari Oggi (Di sabato 10 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Giornata mondiale della salute mentale, in programma il 10 ottobre 2020, il Dipartimento di salute mentale della ASL Bari – diretto da Domenico Semisa – in accordo con la Direzione Strategica della ASL Bari e con il Direttore Generale Antonio Sanguedolce promuove una campagna di sensibilizzazione territoriale sui temi della prevenzione e cura della salute mentale, attraverso le iniziative organizzate dagli Ambulatori e da tutti i Servizi del D.S.M. Quest’anno l’evento si celebra in un momento nel quale le vite quotidiane sono ... Leggi su noinotizie (Di sabato 10 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Asl, in programma il 10 ottobre 2020, il Dipartimento diASL– diretto da Domenico Semisa – in accordo con la Direzione StrategicaASLe con il Direttore Generale Antonio Sanguedolce promuove una campagna di sensibilizzazione territoriale sui temiprevenzione e cura, attraverso leorganizzate dagli Ambulatori e da tutti i Servizi del D.S.M. Quest’anno l’evento si celebra in un momento nel quale le vite quotidiane sono ...

