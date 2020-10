GiIletti sindaco di Roma con il centrodestra? Forza Italia ha un contro-candidato vip | clamoroso scontro tra signori della tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 ottobre 2020) La bombapossibile candidatura con ildi Massimo Giletti adi, confermata dallo stesso conduttore di Non è l'arena, sembra agitare proprio gli alleati. Ben visto da Matteo Salvini e Giorgia Meloni come volto popolare, amato dagli elettori per il suo impegno civicole mafie, la casta e i disservizi non soloCapitale, Giletti avrebbe però fatto alzare il sopracciglio a più di qualcuno dentro. "Non smentisco - ha spiegato Giletti -. E' il mio ultimo anno di contratto con La7. Fino al 30 giugno sono qui ma sarebbe disonesto dire no adesso. Ma farò politica a una sola condizione: solo se posso incidere". Secondo il Messaggero, però, tra ...