Gfvip | Stefania Orlando teme per il suo matrimonio E il marito risponde così

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 ottobre 2020) Simone Gianlorenzi rassicura: "Figli o no, siamo una famiglia". Nel corso dell'ottava puntata del5, la conduttrice, purtroppo al televoto con altri due pezzi da novanta come Myriam Catania e Maria Teresa Ruta (l'uscita di una di loro tre sarebbe un danno al reality almeno quanto l'eliminazione di Franceska Pepe), ha rivelato di non aver mai avuto l'istinto materno: "Non per questo mi sento meno donna. Anche se preciso che non ho mai fatto nulla per non averne. Non sono venuti e io non li ho cercati. Quando ho conosciuto Simone, gliel'ho detto subito. Sono stata sincera, ma anche lui non li voleva. Mi dispiace per i miei suoceri, sarebbero stati dei nonni stupendi. Io mi sento madre nell'amore per la mia famiglia, per mio, perfino per il mio cane". Laha fatto una ...