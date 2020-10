Gf Vip, il dolore di Maria Teresa Ruta: "A vent'anni hanno tentato di stuprarmi, ho un vuoto dentro" - (Di sabato 10 ottobre 2020) Francesca Galici Maria Teresa Ruta al Grande Fratello ha fatto una confessione molto personale, che non aveva mai fatto a nessuno nel tentativo di dimenticare I giorni nella casa del Grande Fratello possono sembrare infiniti. 24 ore al giorno chiusi dentro quattro mura e l'impossibilità di uscire sono una condizione ormai nota anche agli italiani e così, dentro la Casa, si passa il tempo a chiacchierare e a confidarsi. Questo è quello che ha fatto Maria Teresa Ruta, questa settimana in nomination con Stefania Orlando e con Myriam Catania, rivelando ad alcuni suoi compagni uno spiacevole episodio del passato, che l'ha vista protagonista di un tentativo di stupro. La concorrente, che fino a questo momento nella Casa si ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 ottobre 2020) Francesca Galicial Grande Fratello ha fatto una confessione molto personale, che non aveva mai fatto a nessuno nel tentativo di dimenticare I giorni nella casa del Grande Fratello possono sembrare infiniti. 24 ore al giorno chiusiquattro mura e l'impossibilità di uscire sono una condizione ormai nota anche agli italiani e così,la Casa, si passa il tempo a chiacchierare e a confidarsi. Questo è quello che ha fatto, questa settimana in nomination con Stefania Orlando e con Myriam Catania, rivelando ad alcuni suoi compagni uno spiacevole episodio del passato, che l'ha vista protagonista di un tentativo di stupro. La concorrente, che fino a questo momento nella Casa si ...

