Gf Vip ascolti in calo, Franceska Pepe tuona: “Il risultato senza di me” (Di sabato 10 ottobre 2020) Gf Vip ascolti in calo è questo il risultato dopo l’ultima puntata in diretta e Franceska Pepe non perde occasione per lanciare a tutti una frecciatina. foto facebookSi torna a parlare di Grande Fratello Vip e nello specifico del netto calo di ascolti che il programma ha avuto nella sua ultima puntata andata in onda proprio nella giornata di ieri in prima serata. A niente infatti sono serviti i teatrini tra la Marchesa D’Aragona e la Contessa De Blanck o la bellissima sorpresa del fidanzato di Myriam Catania, il programma di Canale Cinque ha avuto pochi riscontri. A cogliere questa ghiotta occasione è stata una delle sue ex inquiline, eliminata al televoto proprio qualche giorno fa che sui social ha tuonato ... Leggi su chenews (Di sabato 10 ottobre 2020) Gf Vipinè questo ildopo l’ultima puntata in diretta enon perde occasione per lanciare a tutti una frecciatina. foto facebookSi torna a parlare di Grande Fratello Vip e nello specifico del nettodiche il programma ha avuto nella sua ultima puntata andata in onda proprio nella giornata di ieri in prima serata. A niente infatti sono serviti i teatrini tra la Marchesa D’Aragona e la Contessa De Blanck o la bellissima sorpresa del fidanzato di Myriam Catania, il programma di Canale Cinque ha avuto pochi riscontri. A cogliere questa ghiotta occasione è stata una delle sue ex inquiline, eliminata al televoto proprio qualche giorno fa che sui social hato ...

trash_italiano : #GFVIP fino a Febbraio? Gli ascolti crollano di nuovo e Franceska Pepe gira il coltello nella piaga - Affaritaliani : Ascolti tv, Tale e quale show stravince con il Gf Vip in sovrapposizione - pamy12001 : @ilgiornale VANNO TUTTI AL GFVIP PER PRENDERE SOLDONI E LI RACCONTANO I LORO SEGRETI CHE NEPPURE LORO SANNO SONO… - infoitcultura : Tale e Quale Show, boom d'ascolti: battuto Grande Fratello Vip, Pago vince la serata - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Pepe sul calo di ascolti: 'Senza di me difficile fare buoni risultati' -