‘Gf Vip 5’, Gabriele Parpiglia rivela che Guenda Goria sarebbe fidanzata fuori dalla Casa: ecco chi sarebbe il compagno! (Foto) (Di sabato 10 ottobre 2020) Guenda Goria non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Massimiliano Morra il quale, almeno in un primo momento, sembrava assecondare le attenzioni della ragazza. In realtà Massimiliano fuori dalla Casa ha una fidanzata, Dalila Mucedero, del quale si è sempre detto follemente innamorato. Tra Morra e la Goria c’era poi stato un allontanamento da quando la gieffina ha rivelato di aver ricevuto una confidenza da parte di lui che le avrebbe detto di aver fatto un sogno erotico su di lei. Massimiliano non ha preso bene queste dichiarazioni di Guenda accusandola di aver mentito e di non averle mai detto di averla sognata. Da allora i due hanno più volte discusso per poi chiarirsi nel corso degli ... Leggi su isaechia (Di sabato 10 ottobre 2020)non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Massimiliano Morra il quale, almeno in un primo momento, sembrava assecondare le attenzioni della ragazza. In realtà Massimilianoha una, Dalila Mucedero, del quale si è sempre detto follemente innamorato. Tra Morra e lac’era poi stato un allontanamento da quando la gieffina hato di aver ricevuto una confidenza da parte di lui che le avrebbe detto di aver fatto un sogno erotico su di lei. Massimiliano non ha preso bene queste dichiarazioni diaccusandola di aver mentito e di non averle mai detto di averla sognata. Da allora i due hanno più volte discusso per poi chiarirsi nel corso degli ...

BITCHYFit : Parpiglia svela come mai Franceska Pepe è arrabbiata con la produzione del GF Vip - BITCHYFit : GF Vip, Adua ammette di avere un bavaglio: “Legalmente non posso parlare” - attore_t : @cmdotcom Ruiu, vai a commentare il GF Vip dai, per favore. - salvatorecarb20 : Come si fa a seguire il #GF vip o meno?! Meglio una #fiction ben fatta!!! #tvtalk - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Dayane delusa per la mancata telefonata della figlia: 'È una ripicca' -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Milano: ricercato da autorità rumene per corruzione, arrestato in stazione Affaritaliani.it