Genoa, Preziosi preoccupato: “Ancora 15 positivi al Covid. Rischio tanti k.o. a tavolino e la Serie B” (Di sabato 10 ottobre 2020) Parlando ai microfoni del Corriere dello Sport Enrico Preziosi, presidente del Genoa, si sofferma in modo particolare sul focolaio di coronavirus sorto all'interno della sua squadra che condizionerà senza dubbio il proseguimento del campionato, almeno in questa fase. Il numero uno del Grifone ha sottolineato la necessità di pensare a delle soluzioni che possano aiutare i vari club a giocare le partite nel modo migliore possibile.Preziosi: "Rischio tante sconfitte a tavolino e Serie B"caption id="attachment 539575" align="alignnone" width="600" Preziosi (getty images)/caption"Ho ancora 15 giocatori positivi, nessuno si è negativizzato, e sono quasi tutti dei titolari. Non so proprio come potremo presentarci a Verona e con l'Inter", ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 ottobre 2020) Parlando ai microfoni del Corriere dello Sport Enrico, presidente del, si sofferma in modo particolare sul focolaio di coronavirus sorto all'interno della sua squadra che condizionerà senza dubbio il proseguimento del campionato, almeno in questa fase. Il numero uno del Grifone ha sottolineato la necessità di pensare a delle soluzioni che possano aiutare i vari club a giocare le partite nel modo migliore possibile.: "tante sconfitte aB"caption id="attachment 539575" align="alignnone" width="600"(getty images)/caption"Ho ancora 15 giocatori, nessuno si è negativizzato, e sono quasi tutti dei titolari. Non so proprio come potremo presentarci a Verona e con l'Inter", ...

