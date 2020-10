Genoa, gli stipendi e gli ingaggi di tutti i giocatori: quanti soldi guadagnano (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Genoa occupa il dodicesimo posto nella speciale classifica del monte ingaggi, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Milan Badelj è il calciatore più pagato della rosa, a seguire ci sono Shomurodov 1,3 e Zappacosta 1,3 mentre il capitano Criscito è fermo a 1.2 esattamente come l’ex Juventus Sturaro. Complessivamente il monte ingaggi ammonta a 41 milioni di euro lordi, differenza minima rispetto a quello dello scorso anno (40). Monte ingaggi Genoa Badelj 1,4 milioni di euro netti Shomurodov 1,3 Zappacosta 1,3 Criscito 1,2 Sturaro 1,2 Zapata 1,2 Pellegrini 0,8 Perin 0,8 Pjaca 0,8 Bani 0,7 Biraschi 0,7 Lerager 0,7 Masiello 0,7 Cassata 0,6 Ghiglione 0,6 Parigini 0,6 Radovanovic 0,6 Zajc 0,6 Destro 0,55 Behrami 0,5 Goldaniga 0,5 Pandev 0,5 Brlek 0,4 Czyborra ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Iloccupa il dodicesimo posto nella speciale classifica del monte, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Milan Badelj è il calciatore più pagato della rosa, a seguire ci sono Shomurodov 1,3 e Zappacosta 1,3 mentre il capitano Criscito è fermo a 1.2 esattamente come l’ex Juventus Sturaro. Complessivamente il monteammonta a 41 milioni di euro lordi, differenza minima rispetto a quello dello scorso anno (40). MonteBadelj 1,4 milioni di euro netti Shomurodov 1,3 Zappacosta 1,3 Criscito 1,2 Sturaro 1,2 Zapata 1,2 Pellegrini 0,8 Perin 0,8 Pjaca 0,8 Bani 0,7 Biraschi 0,7 Lerager 0,7 Masiello 0,7 Cassata 0,6 Ghiglione 0,6 Parigini 0,6 Radovanovic 0,6 Zajc 0,6 Destro 0,55 Behrami 0,5 Goldaniga 0,5 Pandev 0,5 Brlek 0,4 Czyborra ...

Ultime Notizie dalla rete : Genoa gli Genoa, gli stipendi e gli ingaggi di tutti i giocatori: quanti soldi guadagnano Sportface.it Onofri: «Sampdoria? Candreva e Keita colpi da novanta. Ma c’è un problema»

«La Sampdoria ha fatto un mercato che nessuno si aspettava, Candreva e Keita sono colpi da novanta. Certo il problema è sempre davanti, dove Quagliarella prima o poi dovrà fare i conti con la carta d’ ...

