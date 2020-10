Genoa, ag. Schone: “Lasse trattato in maniera scandalosa, procederemo per vie legali” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Non lasceremo passare nulla, lo ribadiamo. Lasse viene trattato in modo scandaloso. poiché gli accordi sono stati violati per molto tempo, stiamo agendo“. Duro commento di Revien Kanhai, agente di Lasse Schone, in merito alla situazione del suo assistito con il Genoa. Il club rossoblù ha di recente escluso Schone dalla lista della Serie A, un provvedimento che ora verrà discusso per vie legali. “Abbiamo intrapreso un’azione legale immediata contro il Genoa, perché ciò che è successo va contro tutte le garanzie legali – ha detto l’agente di Schone ai microfoni di Voetbal International -. Casi analoghi sono già stati analizzati dalla FIFA e del CAS“. Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) “Non lasceremo passare nulla, lo ribadiamo. Lasse vienein modo scandaloso. poiché gli accordi sono stati violati per molto tempo, stiamo agendo“. Duro commento di Revien Kanhai, agente di Lasse, in merito alla situazione del suo assistito con il. Il club rossoblù ha di recente esclusodalla lista della Serie A, un provvedimento che ora verrà discusso per vie legali. “Abbiamo intrapreso un’azione legale immediata contro il, perché ciò che è successo va contro tutte le garanzie legali – ha detto l’agente diai microfoni di Voetbal International -. Casi analoghi sono già stati analizzati dalla FIFA e del CAS“.

