Gazzetta: Napoli, il monte ingaggi aumenta di 2 milioni (complici Osimhen, Milik e Koulibaly) (Di sabato 10 ottobre 2020) Sulla Gazzetta dello Sport la frenata, netta, della Serie A rispetto al monte ingaggi. L’anno scorso i club della massima Lega arrivarono a toccare quota 1 miliardo e 360 milioni. Oggi siamo a 1 miliardo e 288 milioni. I club hanno ricevuto un aiuto dal Decreto Crescita, di cui hanno beneficiato soprattutto gli stranieri. La Juve è quella che ha risparmiato di più: 58 milioni (spende comunque ancora 236 milioni lordi). L‘Inter, invece, ha aumentato il monte ingaggi di circa 10 milioni, perché ha acquistato giocatori esperti e dunque più costosi (monte ingaggi 149 milioni). Il monte stipendi della ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 ottobre 2020) Sulladello Sport la frenata, netta, della Serie A rispetto al. L’anno scorso i club della massima Lega arrivarono a toccare quota 1 miliardo e 360. Oggi siamo a 1 miliardo e 288. I club hanno ricevuto un aiuto dal Decreto Crescita, di cui hanno beneficiato soprattutto gli stranieri. La Juve è quella che ha risparmiato di più: 58(spende comunque ancora 236lordi). L‘Inter, invece, hato ildi circa 10, perché ha acquistato giocatori esperti e dunque più costosi (149). Ilstipendi della ...

Gazzetta_it : Rapina e sparatoria: morto un giovane, arrestato il figlio di Genny 'a Carogna - BonettiESPN : Gazzetta's transfer market rating for each Serie A team 7.5 – Juventus, Napoli 7.0 – Inter, Milan 6.5 – Atalanta,… - Gazzetta_it : Il #Napoli non parte, la #Juve conferma: 'Noi ci saremo'. #JuveNapoli sarà 3-0 - napolista : Gazzetta: #Napoli, il monte #ingaggi aumenta di 2 milioni (complici #Osimhen, #Milik e #Koulibaly) #DeLaurentiis av… - sportli26181512 : Campione o meteora. Chi è il vero Lozano?: Campione o meteora. Chi è il vero Lozano? Nella stagione scorsa lo vedev… -