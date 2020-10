Franceska Pepe sbotta contro il GF Vip | “Vergognoso | nessun chiarimento sul televoto” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo la sfuriata con Irene Ghergo, l’umore dia quanto par non è affatto migliorato. Oggi, mentre l’ex gieffina era in viaggio verso Milano, dove domani sera sarà ospite di Live Non è la d’Urso, ha detto la sua sull’ultima puntata del reality andato in onda ieri sera. E non le ha di... L'articoloil GF Vip: “Vergognoso,sul televoto” –proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.