Formazioni ufficiali Ucraina-Germania | Nations League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 10 ottobre 2020) Ledi, match valido per terza giornata del gruppo 4 della. In quel di Kiev, la compagine di Low cercherà di conquistare la prima vittoria della competizione dopo due pareggi in altrettante gare. I padroni di casa vogliono invece cancellare in fretta la brutta sconfitta contro la Spagna e dare continuità alla vittoria contro la Svizzera all’esordio. L’appuntamento è fissato alle ore 20.45 di sabato 10 ottobre, di seguito le scelte dei due tecnici.: In attesa: In attesa