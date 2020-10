Folla per Donald Trump alla Casa Bianca: in molti senza mascherina (Di sabato 10 ottobre 2020) Un migliaio di persone sono alla Casa Bianca per il primo appuntamento pubblico di Donald Trump da quando è risultato positivo al coronavirus. molti, riportano i media americani, fra la Folla non indossano la mascherina. Il presidente sta parlando dal balcone della Casa Bianca.Trump afferma: “Stiamo iniziando alla grande questa settimana con i comizi. Non possiamo permettere alla nostra nazione di diventare una nazione socialista. O peggio”.Il presidente Usa continua: “I dem hanno vinto quasi tutti i quartieri più poveri e hanno fatto politiche che hanno portato povertà e problemi. Lui è stato in politica per 50 anni e ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 ottobre 2020) Un migliaio di persone sonoper il primo appuntamento pubblico dida quando è risultato positivo al coronavirus., riportano i media americani, fra lanon indossano la. Il presidente sta parlando dal balcone dellaafferma: “Stiamo iniziandogrande questa settimana con i comizi. Non possiamo permetterenostra nazione di diventare una nazione socialista. O peggio”.Il presidente Usa continua: “I dem hanno vinto quasi tutti i quartieri più poveri e hanno fatto politiche che hanno portato povertà e problemi. Lui è stato in politica per 50 anni e ...

