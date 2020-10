Foibe, a Milano un monumento ricorda le crudeltà dei comunisti di Tito. «Troppi anni di silenzio» (Di sabato 10 ottobre 2020) È stato inaugurato in piazza della Repubblica a Milano il monumento in ricordo dei martiri delle Foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati. La scultura è stata donata al Comune di Milano dal Comitato Pro-monumento. Con il contributo di Fondazione Bracco. Ed è stata progettata dall’esule istriano Piero Tatricchio. La struttura è composta da due blocchi di pietra inseriti uno sull’altro. Per un’altezza complessiva di 4 metri. Raffigura un uomo in fondo a una foiba. Immagine simbolo della sofferenza e del martirio di migliaia di vittime dei tragici accadimenti avvenuti tra il 1943 e il 1954. L’epigrafe riporta la scritta “A perenne memoria dei martiri delle Foibe, degli scomparsi senza ritorno e dei 350.000 esuli ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 ottobre 2020) È stato inaugurato in piazza della Repubblica ailin ricordo dei martiri dellee degli esuli istriani, fiumani e dalmati. La scultura è stata donata al Comune didal Comitato Pro-. Con il contributo di Fondazione Bracco. Ed è stata progettata dall’esule istriano Piero Tatricchio. La struttura è composta da due blocchi di pietra inseriti uno sull’altro. Per un’altezza complessiva di 4 metri. Raffigura un uomo in fondo a una foiba. Immagine simbolo della sofferenza e del martirio di migliaia di vittime dei tragici accadimenti avvenuti tra il 1943 e il 1954. L’epigrafe riporta la scritta “A perenne memoria dei martiri delle, degli scomparsi senza ritorno e dei 350.000 esuli ...

MiTomorrow : Una stele in ricordo delle vittime delle Foibe: l'inaugurazione a Milano ?? #mitomorrow #milano #foibe #stele - fabiolobono : #10ottobre #milano , Piazza Repubblica, oggi è stato inaugurato il monumento alle vittime delle foibe e agli esul… - marisavillani : RT @FidanzaCarlo: Grande emozione questa mattina a #Milano per l’inaugurazione del monumento ai #Martiri delle #Foibe ed agli #Esuli istria… - Ansa_Fvg : Foibe: inaugurata a Milano stele della memoria. Presenti con Sala i sindaci di Trieste e Gorizia #ANSA - AlbertVonWeiss1 : RT @FidanzaCarlo: Grande emozione questa mattina a #Milano per l’inaugurazione del monumento ai #Martiri delle #Foibe ed agli #Esuli istria… -