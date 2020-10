Foggia | ufficiale la rottura con Maiuri | Marchionni è il nuovo allenatore

(Di sabato 10 ottobre 2020) Marcoè ildel.La notizia era nell'aria, adesso è: il giovane tecnico originario di Monterotondo - Lazio -, ha firmato il suocontratto con i rossoneri. La chiusura era arrivata ieri, dopo ladefinitiva tra la società pugliese e Vincenzo, resa nota oggi dallo stesso club.Di seguito, il comunicato."Il Calcio1920 rende noto che, in data odierna, è stata effettuata la rescissione consensuale del rapporto lavorativo con il sig. Vincenzoed il suo collaboratore, sig. Felice Scotto. Il club rossonero intende ringraziare il tecnico milanese per l’impegno ...

