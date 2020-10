Foggia | pagavano voti elezioni fino a 50 euro | 4 indagati

Leggi su inews24

(Di sabato 10 ottobre 2020) A, quattro persone sono indagate per aver comprati idei cittadini in cambio di somme che andavano da 30 a 50per ogni singola preferenza. La Polizia di, nell’ambito della vigilanza condotta per leregionali e il referendum che si è tenuto il 20 e 21 Settembre, hanno scoperto un … L'articolo proviene da .