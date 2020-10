Foggia, Marchionni è il nuovo allenatore (Di sabato 10 ottobre 2020) Marco Marchionni è il nuovo allenatore del Foggia e prende il posto di Vincenzo Maiuri. L'ex ala destra di Empoli, Parma e Juventus siederà sulla panchina dei satanelli già si trova in sede per gli allenamenti. 24 presenze in nazionale, da calciatore, tra Under 21 e Nazionale maggiore, Marchionni è alla prima esperienza come tecnico, dopo aver ricoperto per due anni il ruolo di allenatore in seconda nella Carrarese guidata da Silvio Baldini. Con lui ci dovrebbe essere anche Gianluca Festa, ex difensore di Cagliari, Inter e Roma, con esperienze (non fortunatissime) sulle panchine di Cagliari, Como e Larissa. "Mi sento bene - riporta tuttocalciopuglia.com -, altrimenti non avrei accettato. È normale che ci siano dei rischi, ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 ottobre 2020) Marcoè ildele prende il posto di Vincenzo Maiuri. L'ex ala destra di Empoli, Parma e Juventus siederà sulla panchina dei satanelli già si trova in sede per gli allenamenti. 24 presenze in nazionale, da calciatore, tra Under 21 e Nazionale maggiore,è alla prima esperienza come tecnico, dopo aver ricoperto per due anni il ruolo diin seconda nella Carrarese guidata da Silvio Baldini. Con lui ci dovrebbe essere anche Gianluca Festa, ex difensore di Cagliari, Inter e Roma, con esperienze (non fortunatissime) sulle panchine di Cagliari, Como e Larissa. "Mi sento bene - riporta tuttocalciopuglia.com -, altrimenti non avrei accettato. È normale che ci siano dei rischi, ...

ItaSportPress : Foggia, Marchionni è il nuovo allenatore - - GioMat86 : +++ Marco Marchionni è il nuovo ex allenatore del Foggia +++ - NewsTuttoC : UFFICIALE - Foggia, Marchionni è il nuovo allenatore rossonero - newslagoleadait : #CalcioFoggia, le parole di Marco #Marchionni nella conferenza stampa di oggi: 'Il girone C è quello più difficile,… - Sicilianodoc7 : RT @junews24com: Marchionni nuovo allenatore del Foggia: nuova avventura per l'ex Juve - -