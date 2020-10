Firenze: clienti senza mascherina, multa di 400 euro e sospensione per 24 ore per ristorante-discoteca (Di sabato 10 ottobre 2020) Sempre la polizia ieri sera ha sanzionato due straniere trovate in via Verdi, nel centro di Firenze, senza mascherina Leggi su firenzepost (Di sabato 10 ottobre 2020) Sempre la polizia ieri sera ha sanzionato due straniere trovate in via Verdi, nel centro di

In discoteca troppe persone e senza mascherine: multa e chiusura

Firenze, 10 ottobre 2020 - Una multa da 400 euro e sospensione dell'attività per 24 ore: è la sanzione comminata dalla polizia all'amministratore della società di gestione dell'Otel, ristorante discot ...

