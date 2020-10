Fiorentina, Commisso vuole blindare Vlahovic: i dettagli del contratto (Di sabato 10 ottobre 2020) Dusan Vlahovic sarà l’attaccante del futuro della Fiorentina, lo ha deciso Rocco Commisso che vuole prolungare il suo contratto. La Fiorentina è pronta a blindare Dusan Vlahovic offrendogli un prolungamento del contratto attualmente in scadenza al 2023. Lo rivela il Corriere Fiorentino sottolineando come il presidente Rocco Commisso abbia già dato ordine alla dirigenza. Per Vlahovic la Fiorentina ha rifiutato un’offerta da 25 milioni da parte del Lipsia mentre Parma e Verona hanno cercato di prenderlo in prestito sino all’ultimo giorno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Dusansarà l’attaccante del futuro della, lo ha deciso Roccocheprolungare il suo. Laè pronta aDusanoffrendogli un prolungamento delattualmente in scadenza al 2023. Lo rivela il Corriere Fiorentino sottolineando come il presidente Roccoabbia già dato ordine alla dirigenza. Perlaha rifiutato un’offerta da 25 milioni da parte del Lipsia mentre Parma e Verona hanno cercato di prenderlo in prestito sino all’ultimo giorno. Leggi su Calcionews24.com

