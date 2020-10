Finge il rapimento per un video di TikTok: influencer 20enne muore durante le riprese (Di sabato 10 ottobre 2020) Voleva Fingere il suo rapimento per avere un video “ad effetto” da pubblicare su TikTok ma quello che doveva essere un gioco si è trasformato in tragedia. L’influencer messicana Areline Martine è stata uccisa a vent’anni da un colpo di pistola (vera) sparato dal suo finto rapitore. Come riferisce il Daily Mail, la giovane aveva organizzato tutto nei minimi dettagli, coinvolgendo altre 10 persone per le riprese. Non era la prima volta che metteva in scena situazioni simili insieme ad altri ragazzi ma questa volta qualcosa è andato storto: la polizia è riuscita a ricostruire l’accaduto grazie ai racconti dei testimoni e ai video ripresi. Mentre la 20enne era legata mani e piedi, uno dei finti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Volevare il suoper avere un“ad effetto” da pubblicare suma quello che doveva essere un gioco si è trasformato in tragedia. L’messicana Areline Martine è stata uccisa a vent’anni da un colpo di pistola (vera) sparato dal suo finto rapitore. Come riferisce il Daily Mail, la giovane aveva organizzato tutto nei minimi dettagli, coinvolgendo altre 10 persone per le. Non era la prima volta che metteva in scena situazioni simili insieme ad altri ragazzi ma questa volta qualcosa è andato storto: la polizia è riuscita a ricostruire l’accaduto grazie ai racconti dei testimoni e airipresi. Mentre laera legata mani e piedi, uno dei finti ...

