Ficarra ironizza su Inter-Milan: “Se non si gioca, i tre punti vanno alla Juventus” (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo il caos creatosi intorno a Juventus-Napoli, il comico Ficarra, nel corso di una puntata di ‘Striscia la Notizia’ in onda su Canale 5, ha ironizzato su un eventuale rinvio del derby della Madonnina tra Milan ed Inter: “La Lega lo ha già fatto sapere: se Milan-Inter non si gioca, i tre punti vanno alla Juve”. Ricordiamo come, attualmente, i nerazzurri abbiano riscontrato cinque casi di positività al Covid-19, mentre tra i rossoneri Ibrahimovic ha annunciato la sua guarigione. Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo il caos creatosi intorno a Juventus-Napoli, il comico, nel corso di una puntata di ‘Striscia la Notizia’ in onda su Canale 5, hato su un eventuale rinvio del derby della Madonnina traed: “La Lega lo ha già fatto sapere: senon si, i treJuve”. Ricordiamo come, attualmente, i nerazzurri abbiano riscontrato cinque casi di positività al Covid-19, mentre tra i rossoneri Ibrahimovic ha annunciato la sua guarigione.

infoitsport : Ficarra ironizza: 'Se Milan-Inter non si gioca, tre punti alla Juve' - infoitsport : VIDEO - Ficarra ironizza: 'Se Inter-Milan non si gioca per Covid i 3 punti vanno alla Juve!' - NapMiky : @ZZiliani Striscia la Notizia, Ficarra ironizza: 'Se Inter-Milan non si gioca per Covid in ogni caso i 3 punti vann… - sscalcionapoli1 : Striscia la Notizia, Ficarra ironizza: “Se Inter-Milan non si gioca per Covid in ogni caso i 3 punti vanno alla Juv… -

Ultime Notizie dalla rete : Ficarra ironizza VIDEO - Ficarra ironizza: 'Se Inter-Milan non si gioca per Covid i 3 punti vanno alla Juve!' AreaNapoli.it Ficarra ironizza su Inter-Milan: “Se non si gioca, i tre punti vanno alla Juventus”

Dopo il caos creatosi intorno a Juventus-Napoli, il comico Ficarra, nel corso di una puntata di ‘Striscia la Notizia’ in onda su Canale 5, ha ironizzato su un eventuale rinvio del derby della ...

Ezio Greggio: “Berlusconi mi disse di voler comprare la Juve”

Il conduttore Ezio Greggio si racconta in una lunga intervista: "Berlusconi mi disse di essere pronto a comprare la Juve".

Dopo il caos creatosi intorno a Juventus-Napoli, il comico Ficarra, nel corso di una puntata di ‘Striscia la Notizia’ in onda su Canale 5, ha ironizzato su un eventuale rinvio del derby della ...Il conduttore Ezio Greggio si racconta in una lunga intervista: "Berlusconi mi disse di essere pronto a comprare la Juve".